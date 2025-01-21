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Мошенничество через “Госуслуги”: МВД РФ предупредило о новой схеме обмана взрослых через детей

Мошенничество через “Госуслуги”: МВД РФ предупредило о новой схеме обмана взрослых через детей

В России зафиксирован новый вид мошенничества, нацеленный на самые уязвимые слои общества — детей. По данным, опубликованным в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, злоумышленники изобрели особую тактику обмана, чтобы получить коды доступа к «Госуслугам».

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