Мошенничество через “Госуслуги”: МВД РФ предупредило о новой схеме обмана взрослых через детей

В России зафиксирован новый вид мошенничества, нацеленный на самые уязвимые слои общества — детей. По данным, опубликованным в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, злоумышленники изобрели особую тактику обмана, чтобы получить коды доступа к «Госуслугам».