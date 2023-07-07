Новости, события, факты

146 577 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Фролов
    Умножать их только на 0 !!!-Да уж не забудем...
  • Виктор Фролов
    Умножать только на 0 !!!-Да уж не забудем...
  • Мария
    Она лесбиянка. Зачем нам активистки  - извращенки! Тьфу на неё!Для кого поет Арб...

Неожиданный сценарий

Неожиданный сценарий

Мы не готовы только к одному сценарию развития ситуации на Украине – если вдруг свидомые укры начнут орать “да мы просто дурачки, пАмагите – спасите”! Что у них-​де у всех повально йододефицит, что это территория такая, ведь на Окраину всегда ссылали, скажем так, не самых умных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Акимов
Неожиданным сценарием было бы то, если бы обЧество РФ не уподобилось и не топало по украинскому пути. Вот это было бы неожиданным.
Ответить
14 час.
Игорь
Ответить
6 час.
В С
😂👍
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх