Неожиданный сценарий

Мы не готовы только к одному сценарию развития ситуации на Украине – если вдруг свидомые укры начнут орать “да мы просто дурачки, пАмагите – спасите”! Что у них-​де у всех повально йододефицит, что это территория такая, ведь на Окраину всегда ссылали, скажем так, не самых умных.