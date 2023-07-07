Мы не готовы только к одному сценарию развития ситуации на Украине – если вдруг свидомые укры начнут орать “да мы просто дурачки, пАмагите – спасите”! Что у них-де у всех повально йододефицит, что это территория такая, ведь на Окраину всегда ссылали, скажем так, не самых умных.
Неожиданный сценарий
Комментарии
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Евгений Акимов
Неожиданным сценарием было бы то, если бы обЧество РФ не уподобилось и не топало по украинскому пути. Вот это было бы неожиданным.
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14 час.
Игорь
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6 час.
В С
😂👍
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2 час.
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