После удара по дата-центру Яндекса всплыло имя предателя: "Знает об инфраструктуре всё"

В 2022 году он демонстративно покинул Россию, потом отказался от гражданства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- - Правительство В...
- А король-то голый!
- ВС А король-то голый!
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым