На Украине пообещали «жесткую реакцию» организаторам тренинга в Одессе

После скандала на бизнес-тренинге в Одессе, причиной которого стало использование русского языка одним из участников, уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь заявил, что устроит «жесткую реакцию» организаторам.
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