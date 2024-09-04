Глава парламента Китая встретился с премьером Египта

Китай заинтересован в развитии многопрофильных и устойчивых связей с Египтом. Об этом в ходе переговоров в Пекине с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.