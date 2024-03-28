16 оригинальных вещиц, при виде которых руки сами тянутся к кошельку

Чтобы не совершать импульсивных покупок, люди заранее составляют списки того, что им действительно нужно, берут ограниченную сумму и стараются даже не заходить в места, в которых они не планируют что-либо приобретать.
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