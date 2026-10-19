ИЗВЕСТИЯ Российская армия в ходе боев за Доброполье в ДНР смогла разгромить новейшую систему защиты ВСУ "Бастион", которая превратила населенный пункт в почти неуязвимую крепость.
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