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В Ливане обвинили Запад в искажении фактов о конфликте на Украине

В Ливане обвинили Запад в искажении фактов о конфликте на Украине

Запад переворачивает факты с ног на голову, обвиняя Россию в конфликте на Украине. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил координатор по Азии и зарубежью Партии свободного патриотического движения Республики Ливан Юсеф Авад.

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