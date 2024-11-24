Запад переворачивает факты с ног на голову, обвиняя Россию в конфликте на Украине. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил координатор по Азии и зарубежью Партии свободного патриотического движения Республики Ливан Юсеф Авад.
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