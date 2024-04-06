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Военное обозрение

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Немецкая газета: Литва поставит Киеву три тысячи боевых беспилотников собственного производства

Немецкая газета: Литва поставит Киеву три тысячи боевых беспилотников собственного производства

О новом пакет военной помощи Украине вчера объявила глава правительства Литвы Ингрида Шимоните по случаю визита своего украинского коллеги Дениса Шмыгаля в Вильнюс.

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