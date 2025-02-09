Эрдоган счел абсурдным план Трампа по сектору Газа

Обсуждать план американского лидера Дональда Трампа по переселению жителей сектора Газа нет смысла. Такое мнение на пресс-брифинге высказал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его процитировало РИА «Новости».
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