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Эрдоган счел абсурдным план Трампа по сектору Газа

Эрдоган счел абсурдным план Трампа по сектору Газа

Обсуждать план американского лидера Дональда Трампа по переселению жителей сектора Газа нет смысла. Такое мнение на пресс-брифинге высказал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его процитировало РИА «Новости».

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