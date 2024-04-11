Собянин: Обновление поликлиники на Амурской улице должно завершиться в этом году

Медпомощь получают около 12,4 тыс. маленьких москвичей Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале, что реконструкцию филиала № 3 детской городской поликлиники № 122 в Гольяново планируется завершить в 2024 году.
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