Собянин: Обновление поликлиники на Амурской улице должно завершиться в этом году

Медпомощь получают около 12,4 тыс. маленьких москвичей Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале, что реконструкцию филиала № 3 детской городской поликлиники № 122 в Гольяново планируется завершить в 2024 году.