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Политика как она есть

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Губерниев: "Исинбаева не предатель, а Герой Спорта российского и мирового", или Наше государство само воспитало космополитов

Губерниев: "Исинбаева не предатель, а Герой Спорта российского и мирового", или Наше государство само воспитало космополитов

Признаюсь честно, мне в свое время нравилась Елена Исинбаева. Не столько внешне, сколько из-за её успехов в спорте, и по той позиции, которую она занимала в отношении наших спортсменов, политической позиции и прочего.

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Комментарии
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ШКИПЕР
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2 час.
виталий панов
Губерниев это по словам Пескова,испуганный патриот!Который из-за собственной жадности и славы сделает всё,чтобы угодить западным хозяевам!Хозяева сказали,для унижения России привези спортсменов,которые готовы выступать без гимна,флага,очернить СВО,и этот &quot;патриот&quot; стал искать и агитировать спортсменов,готовых продать самое святое -свою Отчизну,из-за прихотей этого прихвостня запада!И Исамбаева,увидев выгоду предложения,который предложил тёплое место,карьерный рост,сразу же сказала всё то,что просил запад.Это либералы,предатели России!
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2 час.
Андрей Корпачев
Губерниеву плевать на страну, флаг и прочее, ему покрасоваться по заграницам. Даже биатлон бросил ради Катара, вот без него бы не провели. Жадное хамло, раздражает...
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7 мин.

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