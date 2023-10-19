Алексей Марченко может перейти в «Ак Барс»

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Напомним, в июле «Локомотив» расторг контракт с защитником. В сезоне-2022/23 Алексей Марченко набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 3» в 22 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.