Алексей Марченко может перейти в «Ак Барс»

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Напомним, в июле «Локомотив» расторг контракт с защитником. В сезоне-2022/23 Алексей Марченко набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 3» в 22 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
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