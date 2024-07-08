Александр Новиков потребовал решить вопрос с отключениями электричества в период штормовых предупреждений

Александр Новиков: «Отключение электроэнергии на сутки и более - это для современного города недопустимо» Глава Смоленска Александр Новиков отметил недопустимость постоянных перебоев с электричеством в городе в период штормового предупреждения.
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