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Попова: Нарушение правил изготовления продуктов стало причиной вспышки ботулизма

Попова: Нарушение правил изготовления продуктов стало причиной вспышки ботулизма

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала причину вспышки ботулизма в России. Об этом сообщает РИА Новости.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Пока не будет принят закон об уголовной ответственности с конфискацией имущества у проверяющих, контролирующих, судей, правоохранителей и т.д. Так и будет в России процветать продовольственный терроризм и не только. Хватит слушать чушь о том что бизнес кошмарят от политиков, чиновников, бизнесменов и т.д. На сегодня это стали сросшиеся ОПГ которые не только не проверяют, но и контролируют в России производство, распространение фальсификата, некачественного продовольствия, нарушение производства и несоответствие заявленным по содержанию вредных добавок, ГМО, добавок и т.д. Это продовольственный терроризм и меры должны быть самые кардинальные к таким...
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