Девять человек погибли при ударе Израиля по Ливану

Израильская армия нанесла новые удары по южному Ливану, погибли девять человек. И это по сути срыв соглашения о прекращении огня, которое действующий президент США преподносил как одно из главных своих достижений последнего времени.
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