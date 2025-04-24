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Психолог Суркова: в майские праздники детям стоит дать отдохнуть от ЕГЭ

Психолог Суркова: в майские праздники детям стоит дать отдохнуть от ЕГЭ

Психолог Лариса Суркова поделилась рекомендациями по моральной подготовке школьников к ЕГЭ. Экзамен — это не завершение жизненного этапа, а наоборот, важный старт будущей взрослой жизни, отметила эксперт в беседе с RT.

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