«Первый сброс был мимо, второй оказался смертельным»: военкор «Известий» погиб в результате атаки дрона противника

«Первый сброс был мимо, второй оказался смертельным»: военкор «Известий» погиб в результате атаки дрона противникаВ результате атаки украинского дрона на Запорожском направлении погиб корреспондент «Известий» Семен Еремин.
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