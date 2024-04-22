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Два против восьми: наши бойцы-богатыри вступили в неравный бой

Два против восьми: наши бойцы-богатыри вступили в неравный бой

Об этом сегодня доложило Министерство обороны Российской Федерации. "Под командованием офицера с позывным 'Саваль' штурмовая группа провела успешную разведку и последовательно очистила укрепленные позиции противника", - сообщили в военном ведомстве.

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