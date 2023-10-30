Шойгу отверг претензии Запада к России по поводу ядерного оружия

Претензии Запада в адрес России по поводу якобы снижения ею порога применения ядерного оружия, в том числе из-за отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний абсолютно беспочвенны.
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