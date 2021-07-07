Последние новости коронавируса сегодня. Возвращение самоизоляции для отдыхающих и новые штаммы COVID

Россия установила абсолютный рекорд по смертности от COVID-19 — за сутки умерло 737 человек Сегодня, 7 июля, — 579-й день с момента обнаружения коронавируса в Китае и 483-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).