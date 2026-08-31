Ночной клуб в Казани закрыли на два месяца за санитарные нарушения. Как сообщили в УФССП по РТ, во время проверки в ночном клубе выяснилось, что у персонала не было медкнижек, продукция и инвентарь не промаркированы, а само помещение не соответствовало санитарным нормам.
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