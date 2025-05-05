Отражённые удары и уроки ночной атаки: как Россия выдержала массированную атаку на Крым и Новороссийск Ирина ВальковаНочь с 2 на 3 мая 2025 года стала одним из самых напряжённых эпизодов весенней военной кампании: ВСУ предприняли массированную атаку на стратегические объекты на юге России.