NIVA Legend, печи, сеялка — всё своё 🚙 Обновлённая NIVA Legend — 350 изменений. Новый двигатель 1,8 л (90 л.
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