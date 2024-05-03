Член профсоюза педагогов Казаков: учителя против телесных наказаний в школах

В российские школы нельзя возвращать практику телесных наказаний учащихся, это противоречит гуманному взаимоотношению людей, считает член Совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Дмитрий Казаков.
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