Выдают за свои: как мошенники обманом создают клоны банковских карт и обчищают россиян до копейки Ольга БезродняяВ последние месяцы в России отмечается нарастающая волна мошенничества, связанного с клонированием банковских карт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии