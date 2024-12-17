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Выдают за свои: как мошенники обманом создают клоны банковских карт и обчищают россиян до копейки

Выдают за свои: как мошенники обманом создают клоны банковских карт и обчищают россиян до копейки

Выдают за свои: как мошенники обманом создают клоны банковских карт и обчищают россиян до копейки Ольга БезродняяВ последние месяцы в России отмечается нарастающая волна мошенничества, связанного с клонированием банковских карт.

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