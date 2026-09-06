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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Потапова о критике за жест после победы над Анисимовой: «Вы просто из всего делаете цирк»

25-я ракетка мира Анастасия Потапова прокомментировала жест, который вызвал волну критики после ее победы над Амандой Анисимовой в третьем круге US Open .

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