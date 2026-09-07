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В Новом Уренгое отменили дневной рейс до Красноярска

В Новом Уренгое отменили дневной рейс до Красноярска

В авиагавани Нового Уренгоя отменили рейс до Красноярска 8 сентября. В аэропорту Салехарда задерживаются рейсы из трех населенных пунктов, указано в данных онлайн-табло аэропорта газовой и ямальской столиц.

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