Эксперты оценили вероятность успеха переговоров России и Украины

Если предстоящие переговоры Зеленского и Путина приведут хотя бы к символическому прорыву — прекращению огня, созданию гуманитарного коридора или соглашению о продолжении переговоров — это может укрепить дипломатические усилия во всем мире.
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