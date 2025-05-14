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Эксперты оценили вероятность успеха переговоров России и Украины

Эксперты оценили вероятность успеха переговоров России и Украины

Если предстоящие переговоры Зеленского и Путина приведут хотя бы к символическому прорыву — прекращению огня, созданию гуманитарного коридора или соглашению о продолжении переговоров — это может укрепить дипломатические усилия во всем мире.

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