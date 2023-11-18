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«Берлин начинает расплачиваться». Москва решила диктовать условия, а Лавров говорит о новых правилах игр с Западом

«Берлин начинает расплачиваться». Москва решила диктовать условия, а Лавров говорит о новых правилах игр с Западом

А ведь предупреждали же, что рано или поздно о решении злить медведя на Западе будут сожалеть. Прекрасно понимали это и рядовые немцы.

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Комментарии
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Вера Ванидовская
Гонконг сейчас полностью в юрисдикции Китая. И законы там КИТАЙСКИЕ. И чем это нам грозит- поясните. Я там бывала и знаю, как там и что. Их глава Си Дзинь пин. Единственное, что по договору с Пекином, они материковых китайцев пускают только по внутренним визам и не очень любят их за бытовую низкую культуру. Вот и все.
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5 час.
Людмила Свириденко
Какие обрубленные мосты! Враньё, исключительно для нас. Ни один ребёнок нашей элиты не покинул Европу и Америку, не вернулся в Россию. Дочь Лаврова, к примеру, по прежнему живёт в США и ведёт свой бизнес. Значит там всё не так плохо, как они вещают. Значит и никаких мостов никто обрубать не будет, наоборот, сделают всё, чтобы помочь своим.
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1 час.
Галина Чужая
Вы не о том Гонконге думаете!!!!!
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1 час.

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