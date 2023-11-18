«Берлин начинает расплачиваться». Москва решила диктовать условия, а Лавров говорит о новых правилах игр с Западом

Вера Ванидовская

Гонконг сейчас полностью в юрисдикции Китая. И законы там КИТАЙСКИЕ. И чем это нам грозит- поясните. Я там бывала и знаю, как там и что. Их глава Си Дзинь пин. Единственное, что по договору с Пекином, они материковых китайцев пускают только по внутренним визам и не очень любят их за бытовую низкую культуру. Вот и все.