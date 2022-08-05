Певец Никита Малинин рассказал о помощи отца с его музыкальной карьерой

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Выпускник третьего сезона «Фабрики звезд», 40-летний певец Никита Малинин признался, что взлет его музыкальной карьеры не был бы столь стремительным, если бы не его отец — народный артист России Александр Малинин.
Anatoly Lomokhov/Global Look Press Выпускник третьего сезона «Фабрики звезд», 40-летний певец Никита Малинин признался, что взлет его музыкальной карьеры не был бы столь стремительным, если бы не его отец — народный артист России Александр Малинин.
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