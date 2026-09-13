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ЦСКА проиграл 3 из 4 матчей сезона. Сегодня команда Никитина уступила «Локомотиву» – 2:3

ЦСКА проиграл « Локомотиву » (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это поражение стало для команды тренера  Игоря Никитина 3-м в 4 играх сезона-2026/27.

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