Материальная помощь для малообеспеченных семей: что сообщает Управление образования Кишинева

Главное управление образования столицы сообщает, что материальная помощь, предназначенная для малообеспеченных семей с целью подготовки учащихся к новому учебному году 2024-2025 (этап I), уже переведена поставщику платежных услуг ГП "Почта Молдовы", сообщает Noi.