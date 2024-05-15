Специалист Минздрава перечислила семь занятий для сплочения семьи

В честь утвержденного в 1993 году Организацией Объединенных Наций (ООН) Международного дня семей, который отмечается 15 мая, главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина перечислила семь занятий, которые улучшают здоровье и сплачивают членов семьи.