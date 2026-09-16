$6 за дизель и конец «буферов»: американские нефтяники объявили о наступлении кризиса

Нефтяники Америки бьют тревогу: топливный кризис, о котором они предупреждали, наступил. Коммерческие запасы тают, стратегические резервы на исходе, а все «буферы», что сдерживали цены, исчерпаны.
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