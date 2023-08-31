Daily Storm

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Брянский губернатор Богомаз заявил, что сотрудники Росгвардии сбили три беспилотника из антидронового ружья и карабина

Брянский губернатор Богомаз заявил, что сотрудники Росгвардии сбили три беспилотника из антидронового ружья и карабина

Летательные аппараты над городом заметили бдительные гражданеГлава Брянской области Александр Богомаз заявил, что над Брянском сотрудниками Росгвардии были сбиты три беспилотника самолетного типа.

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