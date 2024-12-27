Обновленный Changan CS75 Plus

Пока одни из нас выбирают, копят и ждут идеальный момент для покупки автомобиля мечты, а потом делают то же самое с отпуском, другие просто берут то, что доступно и при первой возможности отправляются в авантюру.
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