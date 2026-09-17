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Банк России подал третий иск в суд ЕС

Банк России 15 сентября подал в Общий суд ЕС заявление об оспаривании статьи 1(28) Регламента Совета ЕС № 2026/1848 от 23 июля, сообщила пресс-служба регулятора.

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