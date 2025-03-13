Путин: Киев должен был сам просить о прекращении огня

Киев должен был сам просить США о прекращении огня, исходя из реальной ситуации на фронте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
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