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В Оленинском округе завершили ремонт воинских захоронений

В Оленинском округе Тверской области завершены работы по ремонту воинских захоронений, сообщает группа «Оленино – наш дом».

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