Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кто и как толкает Иран к потрясениям

Кто и как толкает Иран к потрясениям

В Иране завершились поиски вертолета с президентом Ибрахимом Раиси, который совершил жесткую вынужденную посадку недалеко от города Джульфа, расположенного на границе с Азербайджаном, примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы Ирана Тегерана.

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