Кто и как толкает Иран к потрясениям

В Иране завершились поиски вертолета с президентом Ибрахимом Раиси, который совершил жесткую вынужденную посадку недалеко от города Джульфа, расположенного на границе с Азербайджаном, примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы Ирана Тегерана.