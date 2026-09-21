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Не похоже на то, как показывают в фильмах: чего мы на самом деле не знаем о смерти

Не похоже на то, как показывают в фильмах: чего мы на самом деле не знаем о смерти

Работники хосписов рассказали, что происходит, когда человек уходит из жизни. Их слова, возможно, изменят ваше представление о смерти.

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