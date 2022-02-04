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Российский Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта

Российский Ту-160М станет первым в мире самолетом с ракетами обратного старта

Модернизированный стратегический российский бомбардировщик Ту-160М будет первым в мире самолетом, вооруженным ракетами обратного старта, сообщили в Минобороны России.

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