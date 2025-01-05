Расчеты БПЛА уничтожили боевиков и технику ВСУ на красноармейском направлении

Скриншот видео Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевиков и техники военнослужащих ВСУ и украинских националистов расчетами ударных дронов группировки войск "Центр" на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
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