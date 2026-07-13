В России возобновилась дискуссия о возможном повышении возрастного порога для категории молодежи с нынешних 35 до 40 лет.
Кулагина заявила, что повышение возраста молодежи способно повлиять на льготы
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людмила пригарина
"Кулагина заявила, что повышение возраста молодежи способно повлиять на льготы" Неужели, как в СССР, квартиры будут давать бесплатно? "В России возобновилась дискуссия о возможном повышении возрастного порога для категории молодежи с нынешних 35 до 40 лет." " Забыв" упомянуть, что и пенсионный возраст автоматически поднимут, например, лет до 70-80, то есть до гробовой доски... Прежде чем радоваться красивому фантику, логично посмотреть что в него упаковали.
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