людмила пригарина

"Кулагина заявила, что повышение возраста молодежи способно повлиять на льготы" Неужели, как в СССР, квартиры будут давать бесплатно? "В России возобновилась дискуссия о возможном повышении возрастного порога для категории молодежи с нынешних 35 до 40 лет." " Забыв" упомянуть, что и пенсионный возраст автоматически поднимут, например, лет до 70-80, то есть до гробовой доски... Прежде чем радоваться красивому фантику, логично посмотреть что в него упаковали.