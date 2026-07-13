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Кулагина заявила, что повышение возраста молодежи способно повлиять на льготы

Кулагина заявила, что повышение возраста молодежи способно повлиять на льготы

В России возобновилась дискуссия о возможном повышении возрастного порога для категории молодежи с нынешних 35 до 40 лет.

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Комментарии
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людмила пригарина
&quot;Кулагина заявила, что повышение возраста молодежи способно повлиять на льготы&quot; Неужели, как в СССР, квартиры будут давать бесплатно? &quot;В России возобновилась дискуссия о возможном повышении возрастного порога для категории молодежи с нынешних 35 до 40 лет.&quot; &quot; Забыв&quot; упомянуть, что и пенсионный возраст автоматически поднимут, например, лет до 70-80, то есть до гробовой доски... Прежде чем радоваться красивому фантику, логично посмотреть что в него упаковали.
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