ЦИК Белоруссии готов провести выборы президента в любой момент

Лукашенко ранее призвал белорусов готовится к новому президенту.фото: МИД Белоруссии--> ЦИК Белоруссии готов к проведению президентских выборов в любой момент, заявил председатель избирательной комиссии Игорь Карпенко.
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