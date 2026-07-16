Диетолог Круглова напомнила об антибактериальных свойствах клюквы

Диетолог Наталья Круглова рассказала, какая из ягод — клюква или брусника — полезнее для здоровья. Выяснилось, что обе ягоды содержат много ценных веществ и сложно определить однозначного лидера, сообщил aif.
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