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Говорит Европа ⚡

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Николай Азаров: Европа обещала украинцам зарплаты, а принесла только квоты и могилы

Николай Азаров: Европа обещала украинцам зарплаты, а принесла только квоты и могилы

Почему кабальное соглашение о недрах подписали тайно, хотя Конституция прямо запрещает отчуждать ресурсы народа? Кто ответит за развал экономики и отсутствие запасов газа в преддверии зимы? Реально ли создать баллистические ракеты в Украине, если заводы разрушены, а специалистов нет? И зачем Запад продолжает финансировать Киев, если реальной экономики уже не существует? Премьер-министр Украины (20… Читать далее: https://govorit.

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