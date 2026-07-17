Почему кабальное соглашение о недрах подписали тайно, хотя Конституция прямо запрещает отчуждать ресурсы народа? Кто ответит за развал экономики и отсутствие запасов газа в преддверии зимы? Реально ли создать баллистические ракеты в Украине, если заводы разрушены, а специалистов нет? И зачем Запад продолжает финансировать Киев, если реальной экономики уже не существует? Премьер-министр Украины (20… Читать далее: https://govorit.