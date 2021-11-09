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В Хабаровском крае гиды водят платные экскурсии к месту крушения Ан-26

В Хабаровском крае гиды водят платные экскурсии к месту крушения Ан-26

В Хабаровском крае организаторы турпоходов устроили нелегальные платные экскурсии к месту крушения Ан-26 в заповеднике Большехехцирский, сообщила объединенная дирекция государственных природных заповедников и нацпарков «Заповедное Приамурье».

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