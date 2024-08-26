Командующий ВВС Украины: РФ нанесла самый массированный удар за все время

Военные России в ночь на 26 августа массово атаковали 15 регионов Украины. Командующий ВВС Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук уже заявил в своем Telegram-канале, что за весь период конфликта это был самый массированный удар.
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